Wygląda na to, że w nowym battle royale od Activision można uruchomić tryb God-mode, ale potrzeba do tego bardzo specyficznych warunków. Użytkownicy reddita trąbią na alarm.

Jeśli należycie do grona entuzjastów najnowszego battle royale na rynku – Call of Duty: Warzone – i w toku sieciowych zmagań natrafiliście na gracza, którego absolutnie nie da się zabić, to wcale nie oznacza, że jest on oszustem. Użytkownicy forum reddit donoszą o nowym błędzie w Warzone, który gwarantuje graczom nietykalność i automatycznie zwycięstwo w danej sesji.

Teorie są różne, aczkolwiek gracze podejrzewają, że swoisty God-mode mają gracze, którzy trafili do Gułagu, tam doprowadzili do remisu, a następnie ich kompani wykupili ich z powrotem do zabawy na głównej mapie. Inne teorie wskazują, że dotknięci błędem gracze w chwili śmierci pozostają na mapie battle royale, zamiast trafić do Gułagu i krótko po tym zaczyna się rzeź.

Oczywiście fani tytułu trąbią na alarm i wzywają deweloperów do naprawienia błędu. Podzielili się nawet nagraniem jednego z takich epizodów, które możecie zobaczyć pod tym adresem. Tymczasem jeśli macie nieco wolnego czasu, to możecie spróbować wywołać błąd podczas własnych sesji – oczywiście jedynie po to, by pomóc twórcom w odtworzeniu ścieżki jego występowania.

Call of Duty: Warzone dostępne jest za darmo na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

