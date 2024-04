Gracze Apex Legends utracili postępy i przedmioty w grze. Twórcy przepraszają fanów i naprawiają błąd

Ostatni update Apex Legends sporo namieszał w zakresie kont graczy. Wielu fanów utraciło bowiem postępy poczynione w grze, a z kont poznikały skórki i wirtualna waluta, na których zdobycie zainteresowani niejednokrotnie przeznaczali zarówno swój czas, jak i pieniądze. Okazało się, że „reset” wynikał z krytycznego błędu, który pojawił się wraz z najnowszą aktualizacją gry.

Sytuacja doprowadziła nawet do krótkiego wyłączenia serwerów gry. Po czasie gracze mogli jednak ponownie zalogować się do Apex Legends, jednak jak przekazali twórcy w mediach społecznościowych, niektórzy poszkodowani będą musieli jeszcze poczekać na przywrócenie utraconych postępów poczynionych w ciągu pechowego dnia. Deweloperzy przeprosili również fanów, przyznając, że „zawalili sprawę”.

Wygląda jednak na to, że sytuacja została przynajmniej częściowo opanowana z pomocą awaryjnego patcha.Na koniec przypomnijmy jeszcze, że strzelanka jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch w modelu free to play.