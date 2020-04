News

Kilka miesięcy temu DICE postanowiło podnieść górną granicę dla postępów konta w Battlefiued 5. Do tej pory kilku graczom udało się już osiągnąć maksymalną rangę.

W najnowszym wpisie na Twitterze użytkownik znany jako Maxiq pochwalił się, że jest pierwszym graczem Battlefield 5 na konsolach PlayStation 4, któremu jak dotąd udało się osiągnąć 500 rangę konta w grze. Przypomnijmy, że przez długi czas od debiutu nowego BF-a rozwój konta zatrzymany był na pułapie 50 rangi, a kolejne godziny rozgrywki nie gwarantowały fanom żadnych premii, dodatków i nie odzwierciedlały także ich doświadczenia na serwerach. DICE postanowiło to zmienić w trzecim kwartale minionego roku i cóż… okazało się, że niektórzy gracze potraktowali to jako nowe wyzwanie.

Szybka weryfikacja profilu wspomnianego już Maxiq pozwala wyliczyć, że osiągnięcie 500 poziomu zajęło mu około 2300 godzin, aczkolwiek trzeba pamiętać, że wlicza się do nich także czas, w którym gra nie naliczała dalszych postępów. Co równie ciekawe, Maxiq nie jest jedyny – do tej pory 500 poziom w Battelfield 5 wbiło już 6 graczy. W ich przypadku czas rozgrywki wygląda różnie i oscyluje nawet około 3 tysięcy godzin.

Wygląda na to, że już wkrótce DICE będzie musiało przygotować coś zupełnie nowego dla spragnionych morderczego grindu graczy. Osobiście – we własnym mniemaniu – spędziłem na serwerach sporo czasu, a nawet nie dobiłem do 100 poziomu...

Macie na liczniku kilka tysięcy godzin w jakiejś grze?

https://twitter.com/MaxiqYT/status/1250886961520353280

