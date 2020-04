Tech

LM ,

Wszystko wskazuje na to, że z dawna zapowiedziana konsola Polymega doczeka się oficjalnego rynkowego debiutu jeszcze w tym roku. Sprzęt rozesłano do testerów, a informacje zamieszczone w sklepie dystrybutora wskazują, że konsola dla fanów wszelkiej maści retro tytułów, ukaże się na rynku jeszcze w lipcu. Wczoraj wystartowały zamówienia przedpremierowe, ale na razie wyłącznie w Ameryce Północnej. Czym jest Polymega?

Polymega to konsola skierowana do fanów gier retro, która umożliwia zabawę z tytułami, które oryginalnie ukazały się na kilkudziesięciu dedykowanych systemach – m.in. PlayStation, Saturn, Mega Drive, SNES, NES i NEO GEO. Producent deklaruje wsparcie dla 30 systemów i przeszło 9 tysięcy gier, które ogramy zarówno w wersji cyfrowej, jak i za pośrednictwem nośników CD czy oryginalnego kartridża.

O ile wsparcie dla cyfry i płyt CD dostępne jest już w bazowej wersji konsoli, tak dla korzystania z gier na kartridżach, będziemy potrzebować dedykowanych i sprzedawanych osobno modułów. Polymega przygotowało cztery takie dodatki, a w każdym z nich znajdziemy także jeden kontroler stylizowany na ten, który sprzedawano z oryginalnym systemem.

Całość ma zapewnić solidną dawkę nostalgii fanom gier retro i chociaż w dedykowanych konsoli pakietach znajdziemy zawsze kilka produkcji na dobry początek, to nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać zachomikowane z dawnych czasów nośniki. Ostatecznie pozostanie możliwość zakupienia poszczególnych gier w cyfrowym sklepie Polymega i zainstalowanie ich w pamięci urządzenia. Producent zapowiada, że cyfrowe klasyki nabędziemy w cenach od 3 do 6 dolarów za sztukę.

Samo urządzenie wyceniono na niespełna 400 dolarów w sieci sklepów Walmart, chociaż początkowo wspominano o wydatku rzędu 299 dolarów. Do tego należy doliczyć jeszcze moduły zapewniające kompatybilność z kartridżami (80 dolarów). Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały i specyfikację urządzenia.

Zainteresowani?

Procesor : Intel Coffee Lake S Series

: Intel Coffee Lake S Series Pamięć : 2GB DDR4 RAM

: 2GB DDR4 RAM Dysk optyczny : 8X CD/DVD Slot-in Optical Disc Drive

: 8X CD/DVD Slot-in Optical Disc Drive Komunikacja : Realtek RTL8822BE Wi-Fi / Bluetooth Combo Module, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, 2x USB 2.0,

: Realtek RTL8822BE Wi-Fi / Bluetooth Combo Module, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, 2x USB 2.0, Wbudowana pamięć : 32GB eMMC Flash Memory

: 32GB eMMC Flash Memory Rozszerzenie pamięci: M.2 2280 SSD, Micro SDXC (MEMORY Port on back)

https://www.youtube.com/watch?v=khcQ_bqDi-k&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=NyCyIqnQ27k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1u9NzyAzciG8F9qaoiq642OQImiJpai9dzC-hJUD3GpNYH0UUf4hLcMEU

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl