Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis GameSpot (powołując się na Variety), panująca na całym świecie epidemia koronawirusa przyczyniła się do drastycznego wzrostu aktywności użytkowników na wszelkiego rodzaju platformach streamingowych. Co ciekawe, na czele zestawienia znajduje się aktualnie Netflix – ceny akcji wzrosły tak bardzo (i tak szybko), że wartość całej spółki okazała się większa, niż wartość samej wytwórni The Walt Disney. Wspomniany magazyn Variety podaje, że na dzień 15 kwietnia (czyli wczoraj) cena akcji Netfliksa wynosiła 426,75 dolara za sztukę, co daje wzrost o 3,2% – oznacza to, że cała firma jest warta 187,3 miliarda dolarów. Disney z kolei szacuje się na odrobinę mniej, bo 186,6 miliarda dolarów. Oczywiście, warto poczekać na oficjalne szczegółowe zestawienie finansowe Netfliksa, które przedstawiciele firmy mają opublikować już 21 kwietnia. Jako ciekawostkę na koniec serwis Variety podaje, że tylko w marcu liczba aktywnych subskrybentów platform streamingowych w Stanach Zjednoczonych wzrosła aż o 109% względem ubiegłego roku.

