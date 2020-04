News

Maria Wawrzyniak ,

Jeden z użytkowników forum Reddit zauważył dzisiaj (podajemy za serwisem Games Radar), że w kanadyjskim sklepie PlayStation Store zmianie uległa data premiery gry Ghost of Tsushima. Zgodnie z podaną tam informacją (swoją drogą, możecie sprawdzić tutaj), produkcja od studia Sucker Punch zadebiutuje na rynku 1 sierpnia bieżącego roku, czyli nieco później, niż pierwotnie przewidywano. Nie zmienia to jednak faktu, że inne oddziały PlayStation Store takowej zmiany u siebie nie zastosowały.

Wielu graczy zaczęło zastanawiać się, czy może to oznaczać, że na miejsce Ghost of Tsushima wskoczy aktualnie przebywające w eterze The Last of Us: Part II, którego premiera została przesunięta bez podawania nowego terminu. Cóż – aktualnie pozostaje jedynie czekać na jakiekolwiek oficjalne informacje od samego Sony. Miejmy jednak nadzieję, że Ghost of Tsushima zadebiutuje w terminie (lub ewentualnie spekulacje związane z The Last of Us: Part II okażą się prawdziwe).

