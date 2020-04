Zaproszenie do Tristram – zobacz fanowski remake zwiastuna oryginalnego Diablo

News

Nowe spojrzenie na materiał wprowadzający do wydanej w 1996 roku produkcji. Diablo 4 to nie jest, ale warto rzucić okiem.

Nie da się ukryć, że ubiegłoroczna zapowiedź Diablo 4 na nowo rozbudziła nadzieje fanów wobec nieco podupadającej już marki. Blizzard zaprezentował pierwsze materiały wideo, ujawnił garść konkretów i chociaż do premiery tytułu wciąż daleka droga, to niemal natychmiast społeczność na nowo przypomniała sobie o zapoczątkowanym w 1996 roku cyklu. Owocem tego były liczne modyfikacje, przeważnie do Diablo 2, ale okazuje się, że uwadze fanów nie umknęła także pierwsza odsłona kultowej serii.

Na oficjalnym kanale niezależnego studia deweloperskiego Forbidden Realms pojawił się odnowiony zwiastun wydanej jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku produkcji. Odpowiedzialny za jego przygotowanie grafik Benmonor odświeżył i wyostrzył oprawę wizualną, ale wprowadził do materiału też nieco nowych elementów. Ostatecznie nie jest to poziom, jaki Blizzard zaprezentował przy okazji zapowiedzi Diablo 4, ale biorąc pod uwagę oryginał, całość robi wrażenie. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał.

Przy okazji warto wspomnieć, że w minionym roku dzięki staraniom platformy GOG.com, do oferty cyfrowej dystrybucji powróciło oryginalne Diablo z dodatkiem Hellfire.

https://www.youtube.com/watch?v=IFeZGMlOgp8

