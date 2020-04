News

Wygląda na to, że przy okazji najnowszych zmian w GTA Online Rockstarowi umknął niezwykle istotny błąd, który doprowadza do białej gorączki licznych użytkowników forum reddit. Okazuje się, że niektórzy z nich – przeważnie miłośnicy PC, chociaż trafiają się komentarze także od użytkowników konsol – w nieoczekiwanych okolicznościach stracili większość swojego dobytku w GTA Online. Każdy przypadek to niemal zupełnie inna pula straconych dóbr, aczkolwiek ofiary opisanych tu nieprawidłowości skarżą się, że wraz z nimi zauważyli liczne błędy w wyglądzie swoich awatarów.

Użytkownicy forum wywnioskowali, że w wyniku błędu GTA Online nie zapisuje już ich postępów, wycofało niektóre wprowadzone w profilach zmiany, a nawet po długich sesjach przy następnym logowaniu gracze zastają je w takim samym stanie co poprzednio. Szczególne znaczenie ma też fakt, że nawet przeprowadzone po wystąpieniu błędu transakcje w świecie gry nie są już przez nią rejestrowane.

Cóż, pozostaje czekać na odpowiedź deweloperów Rockstara. Tymczasem warto na krótki czas zaniechać logowania do GTA Online, szczególnie że nie wiadomo, czy utracone w wyniku błędu dane uda się potem odzyskać.

GTA Online to tryb sieciowy GTA 5 dostępny na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=olEGtoYs_8A

