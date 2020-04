News

LM ,

Jeśli należycie do grona miłośników marki Gothic i z niecierpliwością wyczekujecie kolejnych nowinek związanych z postępami w pracach nad modem Dzieje Khorinis, to mamy złą wiadomość. W najnowszym komunikacie odpowiedzialna za projekt ekipa zdradziła, że szykuje się obsuwa. Nawet jeśli twórcy mają podczas izolacji więcej czasu na dopracowanie rozgrywki, to przy obecnie panujących restrykcjach nie uda się szybko zrealizować dwóch kluczowych elementów moda – pełnego polskiego dubbingu i ścieżki dźwiękowej nagranej z udziałem orkiestry symfonicznej.

Jeszcze w lutym ekipa była o krok od ujawnienia nam oficjalne daty premiery moda, ale teraz pozostaje nam jedynie uzbroić się w cierpliwość i czekać na lepsze czasy. Sytuację komplikuje fakt, że większość osób niezbędnych do zrealizowania brakujących elementów moda jest w grupie wyższego ryzyka, co utrudnia przeprowadzenie prac podczas epidemii.

Jednocześnie ekipa zapowiedziała, że już niebawem podzieli się z nami kolejnym materiałem wideo, na którym zobaczymy nowe fragmenty rozgrywki i znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących społeczność pytań. Być może na nagraniu twórcy zdecydują się wskazać nowe ramy czasowe projektu. Pozostaje liczyć, że mod Gothic 2 Dzieje Khorinis ukaże się jeszcze w tym roku.

Cóż, jeśli brakowało Wam wystarczającego powodu, by jednak zostać w domu, to myślę, że to z pewnością Was przekona.

https://www.youtube.com/watch?v=ByHbXvoYObY

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl