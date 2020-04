Połączenie Ethernet w nowej specyfikacji jest tak szybkie, że prezentująca je firma musiała zmienić swoją nazwę

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Ethernet Technology Consortium zaprezentowało nowy standard sieci Ethernet, który umożliwi połączenia sieciowe o prędkości do 800 Gb/s.

Ethernet Technology Consortium ogłosiło niedawno nowy standard sieci Ethernet o nazwie 800GBASE-R, który umożliwi połączenia sieciowe o prędkości nawet do 800 Gb/s z wykorzystaniem 8 linii o przepustowości 106 Gb/s każda. Nie jest to wprawdzie nic przełomowego, bowiem nowy standard czerpie ze swojego poprzednika 400 GbE, więc w praktyce jest dość podobną technologią, jedynie lekko zmodyfikowaną, aby umożliwić podwojenie przepustowości. Co ciekawe, wspomniane konsorcjum wcześniej nazywało się 25 Gigabit Ethernet Consortium, bowiem powstało z myślą o przygotowaniu specyfikacji Ethernetu o szybkości 25, 50 oraz 100 gigabitów. Teraz jednak zdecydowano się na zmianę nazwy, aby odzwierciedlić koncentrację na jeszcze szybszych technologiach sieciowych – dlatego mamy Ethernet Technology Consortium. Omawianą zmianę najmocniej odczują jednak głównie centra danych, gdzie implementacja nowego standardu pozwoli na znaczne odciążenie serwerów. A jeżeli jesteście szczególnie zainteresowani sprawami technicznymi 800 GbE, zapraszamy pod ten adres.

