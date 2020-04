Konkurencja dla serii Civilization nazywa się teraz Old World i otrzymała przybliżoną datę wczesnego dostępu

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Mohawk Games zdradzili datę premiery gry Old World we wczesnym dostępie – chodzi o znaną wcześniej jako 10 Crowns konkurencję dla serii Civilization.

Na początku 2018 roku zapowiedziano 10 Crowns, czyli historyczną strategię turową typu 4X. Dziś natomiast dowiedzieliśmy się, że gra została przemianowana na Old World i jeszcze tej wiosny (plany przewidują debiut przed rozpoczęciem lata, czyli przed końcem czerwca) zadebiutuje w fazie wczesnego dostępu na platformie Epic Games Store. Zainteresowani mogą już nawet składać zamówienia przedpremierowe – produkcję wyceniono na 139 złotych. Nad tytułem czuwa studio Mohawk Games, znane przede wszystkim z bardzo ciepło przyjętego Offworld Trading Company. Warto również wspomnieć, że zespół został założony przez głównego projektanta czwartej odsłony serii Civilization, Sorena Johnsona.

https://youtu.be/-labh-aebVE

Old World ma przede wszystkim wprowadzić powiew świeżości do gatunku – w trakcie zabawy przejmiemy kontrolę nad całą dynastą, a nie nad pojedynczym władcą. Nasze sukcesy mierzyć będą Ambicje, czyli specjalne zadania generowane proceduralnie. Ciekawy jest również system rozkazów, który determinuje liczbę dostępnych ruchów dla poszczególnych jednostek oraz system handlu, wyraźnie czerpiący inspirację z Offworld Trading Company. Co z tego wszystkiego wyjdzie? Przekonamy się już niedługo.

