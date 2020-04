News

LM ,

Wygląda na to, że nawet jeśli prezentacje najnowszej gry studia Sucker Punch sugerują raczej liniowy przebieg fabuły, to znajdzie się w niej sporo miejsca na wybory gracza. Nowinki o Ghost of Tsushima.

Podczas gdy grono miłośników konsol PlayStation 4 ubolewa nad zupełną zmianą planów wydawniczych Sony wobec The Last of Us: Part 2 na łamach Official PlayStation Magazine pojawiła się obszerna publikacja poświęcona kolejnej grze ekskluzywnej PS4 - Ghost of Tsushima. Dzięki niej dowiedzieliśmy się nieco więcej o rzeczonej produkcji, a także możemy ustalić które zapowiadane wcześniej aspekty tytułu dotrwały do finalnej wersji.

Na początek przypomnijmy, że podczas rozgrywki w Ghost of Tsushima wcielimy się w mieszkańca tytułowej Cuszimy, który poprzysiągł zemstę na Mongołach, którzy najechali wyspę. W tym celu opanował szereg sztuk ninjustu, które pomogą mu walczyć z oponentami dysponującymi przewagą liczebną i niepostrzeżenie eliminować wybrane cele.

Twórcy postanowili pozostać przy otwartej konstrukcji wykreowanego świata i nie zaoferują graczom żadnych uproszczeń w zakresie jego eksploracji. Naszym zadaniem będzie poznanie otaczającego nas świata i nawigowanie wyłącznie na podstawie charakterystycznych punktów i wytyczonych ścieżek. Cała Cuszima usiana jest licznymi obozowiskami Mongołów, które będziemy infiltrować, pozostając w ukryciu lub wybijać, stając do bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikami.

Co ważne, każda z naszych akcji będzie miała wpływ nie tylko na świat gry, ale też relacje z sojusznikami. Eliminowanie kolejnych Mongołów zapewni nam miejsce na szczycie listy ich poszukiwań, a dawni przyjaciele mogą wystąpić przeciwko nam, jeśli nie będziemy brać pod uwagę ich motywacji.

Ostatecznie Official PlayStation Magazine wciąż głosi, że Ghost of Tsushima ukaże się na PlayStation 4 już 26 czerwca.

https://www.youtube.com/watch?v=Zbq7BnsQhrw

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl