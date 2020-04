Zobacz zwiastun The Last of Us: Part II stworzony przez fana!

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeden z fanów postanowił stworzyć zwiastun promujący The Last Of Us: Part II, podgrzewając nieco napiętą atmosferę po opóźnieniu premiery.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że The Last of Us: Part II nie zadebiutuje w terminie – ba, na ten moment nie wiemy również, jaka jest nowa data premiery. Trudny czas związany z panującą aktualnie na świecie sytuacją stał się jeszcze trudniejszy, aczkolwiek z pomocą przychodzi jeden z fanów, w tym przypadku CRISTIANDRAKE YT, który postanowił stworzyć fanowski zwiastun prezentujący The Last of Us: Part II. Ba, materiał okazał się być na tyle dobry, że Neil Druckmann opublikował go na swoim Twitterze. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie!

https://youtu.be/3fa3sJlUrrk

