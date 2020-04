The Invitation to pierwszoosobowa strzelanka MMO, w której możesz mówić innym, co mają robić

News

Maria Wawrzyniak ,

Studio tool1 games zapowiedziało (podajemy za serwisem DSOGaming) swój najnowszy projekt pod tytułem The Invitation – pierwszoosobową strzelankę MMO, która ma zadebiutować na komputerach osobistych. Opublikowano pierwszy zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej, uruchomiona została również oficjalna strona internetowa produkcji. Na wspomnianym materiale promocyjnym możemy zobaczyć postapokaliptyczny świat, gdzie naszymi przeciwnikami są wielkie roboty – co ciekawe jednak, niektóre z nich staną po naszej stronie. Możemy na przykład posłużyć się małymi latającymi dronami, które mogą zapewniać zaopatrzenia w krytycznych sytuacjach.

https://youtu.be/svJrYKahwNY

The Invitation będzie skupiać się na trzech głównych rodzajach zabawy: wydarzeniach PvX, zaproszeniach do środowiska oraz zadaniach generowanych przez graczy. Pierwsza atrakcja to w gruncie rzeczy aktywności typu PvPvE, czyli PlayerVPlayerVEnvironment – coś, co wielu z nas zna z innych gier MMO. Najciekawsze są jednak zadania generowane przez graczy – będziemy mogli tworzyć misje, które następnie będą wypełniać inni użytkownicy, a za ich wypełnienie dostaną nagrody. Tutaj ważną rolę ma odegrać motyw łowcy nagród, dzięki któremu gracz będzie mógł wyznaczyć nagrodę za zabicie innego użytkownika na mapie. Do tego wszystkiego dojdzie także możliwość przejmowania różnych specjalnych budynków – dla przykładu, przejęcie zbrojowni pozwoli wyprodukować granaty czy inne gadżety.

