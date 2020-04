Kolejna odsłona serii Fable na Xbox Series X? Tak sugerują najnowsze doniesienia

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Game Rant, na horyzoncie pojawiły się doniesienia na temat nowej gry z serii Fable i pochodzą z dwóch niezależnych źródeł. Pierwsze jest zapowiedzią dziennikarki serwisu IGN, Mirandy Sanchez, która zasugerowała, że już w poniedziałek zostanie opublikowany przez nią artykuł szczególnie ciekawy dla fanów Xboksa. Drugie źródło to post użytkownika o pseudonimie shinobi602, który stwierdził, że Microsoft już niedługo ma przedstawić nowe gry – wśród nich ma znaleźć się produkcja z pięknym światem fantasy, reboot oraz coś dużego związanego z science fiction. Wielu graczy zaczęło zastanawiać się, czy te słowa przypadkiem nie odnoszą się do kolejnej części Fable, reboota serii Perfect Dark i zupełnie nowego tytułu od studia Obsidian Entertainment. Co o tym sądzicie?

