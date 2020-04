Dead Island 2 zadebiutuje również na PlayStation 5 i Xboksie Series X

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnej stronie studia Dambuster pojawiła się (podajemy za serwisem Games Radar) niedawno nowa oferta pracy dla dyrektora artystycznego, z której możemy wyczytać, że nadchodząca kontynuacja Dead Island zadebiutuje nie tylko na komputerach osobistych oraz konsolach obecnej generacji (PlayStation 4 i Xbox One), ale również na sprzęcie nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xboksie Series X. Prace nad tytułem trwają już wprawdzie od około ośmiu lat i tak naprawdę znaczna większość graczy utraciła wszelką nadzieję na to, że wspomniany sequel zadebiutuje na rynku. Ba, Dambuster Studios to przecież już trzeci zespół, który pracuje nad grą – nie wygląda jednak na to, że deweloperzy zamierzają się poddać. Ponadto oferta pracy jasno daje do zrozumienia, że twórcy celują w nowoczesne technologie i są zdeterminowani. Pozostaje więc pytanie, czy Dead Island 2 wreszcie wyszło na prostą? A może nawet już niedługo poznamy datę premiery gry? Co o tym myślicie?

