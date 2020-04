Popkultura

LM ,

Chyba nikt nie ma już najmniejszych wątpliwości, że podczas prac nad rozmaitymi dziełami współczesnej popkultury, to co dociera do fanów, to jedynie pieczołowicie wyreżyserowana i spreparowana finalna wizja danego projektu. Tymczasem gdzieś w tyle pozostają alternatywne koncepcje, pomysły, zawartość czy ujęcia.

Nie tak dawno wspominaliśmy, że Peter Jackson miał zupełnie inną wizję zakończenia głównego wątku Władcy Pierścieni, a tymczasem dzisiaj podsyłamy coś dla fanów Marvela. W sieci pojawiły się alternatywne ujęcia jednej z kluczowych dla filmu Avengers: Koniec gry scen. Oczywiście, jeśli jak dotąd nie mieliście okazji obejrzeć filmu, to warto ustrzec się spojlerów.

Mowa oczywiście o śmierci Czarnej Wdowy, która poświęciła się, by zapewnić ekipie Avengers dostęp do jednego z Kamieni. O ile na wielkich ekranach zobaczyliśmy bardzo emocjonalne podejście do tematu, to w jednej z koncepcji scena miała wyglądać bardziej dramatycznie i widowiskowo. Zobaczcie sami.

https://twitter.com/MCUPerfectClips/status/1248308768267476999

Avengers: Koniec gry wytyczyło szlak dla dalszego rozwoju MCU. Wielu superbohaterów porzuciło swoje dotychczasowe role, a kilku z nich na stałe zniknęło z mapy Marvela.

https://www.youtube.com/watch?v=TcMBFSGVi1c

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl