Popkultura

LM ,

Nawet jeśli o wznowieniu prac nad drugim sezonem serialu Wiedźmin od platformy streamingowej Netflix nie usłyszymy zbyt prędko, to nie ulega wątpliwości, że chętnie w odpowiedzialnej za niego ekipie zobaczymy ponownie Platige Image. Polskie studio pracowało nad efektami specjalnymi w pierwszej części serii i trzeba przyznać, że te prezentowały się znakomicie. Ekipa postanowiła zaprezentować nam swoje najnowsze dokonania, publikując w sieci krótki materiał wideo z kompilacją scen porównujących oprawę wizualną przed i po. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał.

Prace nad drugim sezonem serialu rozpoczęły się jeszcze kilka miesięcy temu, ale szybko przerwał je komunikat WHO o wybuchu pandemii. W konsekwencji plany wszystkich produkcji opustoszały i nic nie wskazuje, by ekipy filmowe miały szybko powrócić do swoich obowiązków.

Pierwszy sezon Wiedźmina zadebiutował w grudniu ubiegłego roku i okazał się spektakularnym sukcesem platformy. Premierę drugiego sezonu zapowiadano na 2021 rok, ale sprawa wciąż pozostaje otwarta.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MIsQKCbb-tU&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl