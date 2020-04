Tryb kooperacji był dokładnie tym, czego potrzebowało Green Hell – polska gra survivalowa bije rekordy popularności

News

Maria Wawrzyniak ,

Aktualizacja wprowadzająca tryb kooperacji do gry Green Hell przyciągnęła do produkcji rekordową liczbę użytkowników.

Green Hell to gra survivalowa opracowana przez niezależne polskie studio Creepy Jar. Począwszy od 29 sierpnia 2018 roku, gra znajdowała się w fazie wczesnego dostępu aż do 5 września ubiegłego roku, kiedy to na rynku zadebiutowała jej pełna wersja. Wczoraj natomiast produkcja doczekała się kolejnej aktualizacji, tym razem wprowadzającej tryb kooperacji dla maksymalnie czterech osób – i wszystko wskazuje na to, że wspomniany patch był dokładnie tym, czego Green Hell potrzebowało.

Najpierw (również wczoraj) twórcy ze studia Creepy Jar pochwalili się, że ich dzieło znalazło się na drugim miejscu na liście bestsellerów Steama. Na tym jednak nie koniec, ponieważ zgodnie z danymi serwisu SteamCharts, gra notuje rekordowe wyniki pod względem liczby osób bawiących się w niej jednocześnie – dzisiaj, dosłownie półtorej godziny temu, w Green Hell grało równocześnie ponad 11 tysięcy osób (dokładnie 11 876), co jest najwyższą liczbą w całej jej historii.

Zainteresowanych szczegółami aktualizacji wprowadzającej tryb współpracy zapraszamy pod ten adres. Co ciekawe, prócz tego, że możemy oczywiście zbierać razem z innymi niezbędne do przeżycia surowce czy walczyć z drapieżnikami, możemy również pomagać sobie nawzajem na różne sposoby. Tryb kooperacji pozwala nam również na odradzanie się po śmierci, przy czym tracimy jedynie trochę zdrowia – tyle że śmierć jednego gracza powoduje spadek kondycji psychicznej u pozostałych osób w drużynie.

