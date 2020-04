RPG dla Lekarzy, czyli jak wspierać szpitale rozgrywaniem sesji gier fabularnych!

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli należysz do osób, które regularnie rozgrywają sesje RPG lub chciałyby się w tym świecie nieco rozeznać, mamy świetną wiadomość – ruszyła akcja RPG dla Lekarzy, organizowana przez grupę fanów oraz wydawców RPG-ów. Jej celem jest zebranie jak największej liczby osób i przekazanie jak największej kwoty lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i pozostałym bohaterom dzisiejszych czasów. Brzmi dobrze? W takim razie zapraszamy niżej – tam znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły! Jeżeli chcecie po prostu rozegrać sesję, należy przejść do odpowiedniej strony, zapisać się, następnie wpłacić dowolną kwotę do Skarbonki Pomagacza w akcji RPG dla Lekarzy w serwisie siepomaga.pl i tę sesję rozegrać! Jeżeli natomiast chcecie takowa sesję poprowadzić, tutaj możecie ją zgłosić, później zebrać potwierdzenia wpłaty od graczy biorących w niej udział i ją poprowadzić, a na koniec wysłać maila na kontakt@ograchrpg.pl potwierdzenia wpłat. Co najważniejsze, organizatorzy akcji wpłacą minimum 5 złotych za każdą rozegraną sesję (do wyczerpania budżetu)! Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby po prostu wpłacić niewielką kwotę na cel, bez konieczności robienia czegokolwiek innego, bo na przykład nie jesteście fanami RPG-ów. W końcu każdym przypadku robicie coś dobrego!

Pomysłodawcami akcji są twórcy nowej platformy blogowej O grach RPG, która powstaje z myślą o tych wszystkich, którzy lubią gry RPG i chcą podzielić się swoją pasją z innymi – akcję zainicjowali Daria Pilarczyk oraz Kuba Polkowski, aczkolwiek liczba fanów RPG-ów pracujących nad powstaniem platformy oraz tekstów nieustannie rośnie! Pod tym adresem możecie znaleźć stronę O grach RPG na Facebooku. Zainteresowanych zapraszamy również do Facebookowej grupy.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis