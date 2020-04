Plotka: powstaje pecetowa wersja Crash Team Racing: Nitro-Fueled

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis DSOGaming, w dziale pomocy technicznej w sekcji dotyczącej sieciowych rozgrywek w grze Crash Team Racing: Nitro-Fueled wśród wymienionych platform sprzętowych pojawił się system Windows. To może sugerować, że już niedługo możemy otrzymać oficjalną zapowiedź pecetowej wersji wspomnianego tytułu, który zadebiutował w zeszłym roku na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Oczywiście, zawsze istnieje opcja, że mamy do czynienia ze zwykłą pomyłką czy błędem.

Pozostaje jednak mieć nadzieję, że rzeczywistość jest inna – koniec końców Crash Team Racing: Nitro-Fueled okazało się całkiem udanym remakiem, który ostatecznie spotkał się z naprawdę ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i mediów branżowych. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę fakt, że Activision wydało pecetowe wersje takich gier, jak Crash Bandicoot N. Sane Trilogy czy niedawne Spyro Reignited Trilogy, to zrobienie tego samego z Crash Team Racing: Nitro-Fueled jest prawdopodobne.

