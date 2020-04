Nowy sezon w For Honor opóźniony. Winny, a jakże, COVID-19

News

Ograniczenia związane z szerzeniem się choroby COVID-19 sprawiły, że drugi sezon czwartego roku For Honor nie zostanie udostępniony w pierwotnie planowanym terminie. Nową datą premiery ogłoszoną oficjalnie przez Ubisoft jest 11 czerwca. “Jesteśmy dumni z tego, jak szybko każdy w zespole developerskim zaadaptował się do nowej sytuacji” – piszą twórcy For Honor w liście do społeczności.

“Jednakże nawet pomimo wszelkich wysiłków, jakie podjęliśmy w obecnych czasach, dezorganizacja w ciągu ostatnich tygodni odcisnęła piętno na naszej zdolności dostarczenia aktualizacji na czas” – tłumaczą. Jednocześnie planują w pewien sposób zadośćuczynić graczom konieczność przedłużonego oczekiwania. Na razie konkretów jednak nie zdradzają.

“Zespół pracuje obecnie nad planem przywrócenia najbardziej uwielbianych przez fanów aktywności, aby wynagrodzić opóźnienie. Będą one dostępne w maju. Więcej szczegółów ujawnimy już niebawem” – dodają przedstawiciele Ubisoftu.

