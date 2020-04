News

LM ,

Wyobraźcie sobie świat, w którym włodarze platformy odpowiedzialnej za transmisję rozgrywki w grach wideo muszą nakładać na jej użytkowników precyzyjne obostrzenia związane z nagością, gdyż w przeciwnym wypadku wielu z nich poszłoby na całość. Tak, mamy 2020 rok, a Twitch.tv zaktualizowało zasady dotyczące nagości i pornografii na streamach.

Krótko mówiąc, od teraz mamy znacznie częściej oglądać transmisje z gier niż części ciała, ale są tutaj pewne przedziwne wyjątki. Platforma ustaliła, że osoby pojawiające się na transmisjach muszą zakrywać swoje części ciała tkaninami nieprzeźroczystymi a dodatkowo skrojonymi tak, by nie wskazywały zarysu genitaliów. Jednocześnie przypomniano, że zasady dotyczą także treści zawartych w samych grach, co automatycznie wyłącza ze stawki wszystkie produkcje o kategorii wiekowej 18+.

Z drugiej strony jako jeden z wyjątków dla pokazania piersi jest sytuacja, w której streamerka karmi dziecko na wizji. O ile tę niezwykle konieczną czynność rozumiemy, to fakt, że osoba prowadząca musi robić to na wizji już niekoniecznie. Co więcej, Twitch.tv dopuszcza malowanie całego ciała na wizji pod warunkiem, że kobieta zaklei sutki i założy bieliznę.

Zasady nieco bardziej precyzyjne, ale z pewnością użytkownicy platformy znajdą sposób, by w jakiś sposób promować swoje „walory”. Co o tym myślicie?

