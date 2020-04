News

Blizzard postanowiło zaktualizować nasze informacje o nadchodzącym rozszerzeniu do gry World of Warcraft. Testy alfa Shadowlands ruszą jeszcze w tym tygodniu – zapisz się już dziś.

Po przeszło 5 miesiącach od pierwszych zapowiedzi dodatku Shadowlands do popularnego MMORPG World of Warcraft Blizzard postanowił uraczyć nas nowinkami związanymi z rozszerzeniem. Na oficjalnym blogu studia pojawiły się dwa wpisy poświęcone Shadowlands, które sugerują istotne zmiany w grze oraz przybliżają niuanse dodatku. Zanim przejdziemy do sedna, warto wspomnieć, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się pierwsza tura testów alfa dodatku Shadowlands. W niej weźmie udział zaledwie niewielki procent potencjalnych testerów, a priorytet mają tu osoby, które od długiego czasu opłacają abonament. Krótko po tym Blizzard zamierza otworzyć Shadowlands dla jeszcze większego grona zainteresowanych, więc jeśli wciąż tego nie zrobiliście, to zgłoście się do udziału w testach pod tym adresem.

Przy okazji dowiedzieliśmy się o co najmniej trzech istotnych zmianach, które pojawią się w grze w dniu premiery rozszerzenia. Mowa tu przede wszystkim o zupełnie zmienionym balansie rozgrywki dla każdej klasy World of Warcraft – firma zapowiada gruntowne zmiany w umiejętnościach i drzewkach. Obok tego możemy liczyć na zupełnie odświeżony i bardziej czytelny ekran dla zadań pobocznych, a do obrotu powróci zdobywana w ramach zmagań PvP waluta Conqest.

W osobnym wpisie Blizzard poruszył temat samego dodatku i wskazał cztery frakcje, które znajdziemy w Shadowlands. Te po spełnieniu określonych warunków zagwarantują nam wiele korzyści, a wizję potencjalnych bonusów i premii znajdziecie tutaj.

World of Warcraft: Shadowlands zadebiutuje jeszcze w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=s4gBChg6AII&t=172s

