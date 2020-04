Rainbow Six: Siege w kosmosie? Taktyczna strzelanka Boundary zadebiutuje na pecetach i PS4 jeszcze w tym roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Gdyby opisać Boundary za pomocą porównania, najtrafniejsze byłoby stwierdzenie, że to takie Rainbow Six: Siege, tyle że w kosmosie. Za produkcję odpowiada chińskie studio Surgical Scalpels – jest to taktyczna sieciowa strzelanka, gdzie wcielamy się w astronautę i bierzemy udział w kosmicznych pojedynkach. Kilka dni temu z kolei na oficjalnym blogu PlayStation (oraz na kanale na YouTubie) pojawiła się wiadomość o premierze Boundary na konsoli PlayStation 4 – ta będzie miała miejsce jeszcze w bieżącym roku. Produkcja zadebiutuje również na pecetach. Jeśli zaś chodzi o materiał filmowy, twórcy opublikowali zaledwie dwuminutowe nagranie prezentujące niezwykle realistyczne walki, które utrudniają oczywiście grawitacja i niezwykle skomplikowana przestrzeń. Trzeba jednak przyznać, że całość prezentuje się spektakularnie.

https://youtu.be/OjBG5TmMgJI

