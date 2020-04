Ojciec DayZ zdradza swoje plany – powstaje ogromna gra survivalowa

News

Maria Wawrzyniak ,

Dean Hall jest znany przede wszystkim z DayZ, czyli komercyjnej kontynuacji popularnego moda do ArmA II, która ostatecznie stała się pełnoprawną sieciową grą akcji utrzymaną w konwencji postapokaplitycznego MMO. Teraz jednak dowiedzieliśmy się, że studio wspomnianego twórcy – Rocketwerkz – pracuje nad niezapowiedzianą grą survivalową. Nie dowiedzieliśmy się praktycznie niczego prócz informacji, że produkcja nie została jeszcze zapowiedziana i będzie ogromna. Nie mamy jednak pewności, czy to drugie tyczy się rozgrywki czy może skali projektu.

https://twitter.com/rocket2guns/status/1247294140812951553?s=20

Przy okazji Hall ogłosił, że do studia Rocketwerkz dołączył Brian Hicks, który w przeszłości pełnił rolę dyrektora kreatywnego komercyjnej wersji DayZ w zespole Bohemia Interactive. Hall opuścił szeregi tego zespołu jeszcze w 2014 roku, zaś jego nowe studio zdążyło do tej pory wydać dwie gry dedykowane wirtualnej rzeczywistości: Out of Ammo oraz Out of Ammo: Death Drive. Trzeci projekt zespołu to Stationeers – jest to symulator stacji kosmicznej, który aktualnie znajduje się w fazie wczesnego dostępu. DayZ natomiast zadebiutowało 13 grudnia 2018 roku na komputerach osobistych, w kolejnym roku pojawiając się również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis