I Ty możesz zostać Cloudem – jeden z fanów tworzy Buster Swordy, które sprzedaje wszystkim zainteresowanym

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli masz dwa tysiące złotych do wydania i dość siedzenia w domu, to będziesz mógł na przykład pomachać w ogródku wielkim mieczem Clouda z Final Fantasy VII Remake.

Już za trzy dni, dokładnie 10 kwietnia bieżącego roku odbędzie się wyczekiwana premiera gry Final Fantasy VII Remake, czyli nowa wersja jednego z najpopularniejszych jRPG-ów wszechczasów. Jeśli należycie do fanów, to na pewno już przygotowujecie się na emocjonalny rollercoaster i huczne świętowanie – oczywiście w domu. A może chcielibyście świętować wymachując wielkim Buster Swordem niczym legendarny Cloud Strife? Cóż, to jest możliwe – użytkownik Reddita o pseudonimie SchwiftyProps podzielił się wczoraj swoim najnowszym dziełem. Chodzi oczywiście o wspomniany ogromny miecz znany z Final Fantasy VII przede wszystkim jako oręże Clouda Strife’a. Tak się składa, że miecz możecie zakupić w sklepie Etsy – o ile posiadacie około dwa tysiące złotych. Całkiem sporo.

https://youtu.be/TraoOL-cK_Y

Co ciekawe jednak, mężczyzna oferuje również wersję DIY, czyli zrób to sam – za 200 dolarów (około 830 złotych) możecie zamówić miecz w postaci wszystkich niezbędnych komponentów i złożyć go samodzielnie. Wiadomo, że to wciąż nie jest dzieło sztuki i na pewno zrzuci Was z krzesła, ale trzeba przyznać, że wygląda naprawdę dobrze.

