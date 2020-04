Do lipca 2021 roku Microsoft będzie prowadzić wszystkie imprezy wyłącznie w formie cyfrowej

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis GamesIndustry.biz (podajemy za serwisem Twinfinite), firma Microsoft została zmuszona do wprowadzenia sporych zmian w swojej strategii i poinformowała, że aż do lipca przyszłego roku wszystkie imprezy przez nią organizowane będą odbywać się wyłącznie w formie cyfrowej. Oczywiście, zaznaczono przy tym, iż aktualnie panująca na świecie sytuacja będzie oceniana na bieżąco, a gdy na to pozwoli, gigant zamierza wrócić do standardowej formy promowania swoich produktów.

https://twitter.com/gcaughey/status/1247285444783603713?s=20

Jedna z przedstawicielek Microsoftu, Ginny Caughey, poinformowała o wszystkim za pośrednictwem swojego konta na Twitterze – we wpisie możemy przeczytać, że pandemia koronawiursa zmusiła firmę do dostosowania kalendarza wydarzeń oraz strategii, podczas gdy reszta bieżącego roku będzie polegać głównie na eksperymentowaniu z nowymi platformami w celu zapewnienia najwyższej jakości cyfrowej rozrywki.

