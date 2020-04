CD Projekt RED ogłasza konkurs CyberUpYourPC – zaprojektuj cyberpunkową obudowę dla peceta marzeń

News

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy gry Cyberpunk 2077 ogłosili konkurs Cyber-Up Your PC, w którym naszym zadaniem jest stworzenie cyberpunkowej obudowy dla peceta naszych marzeń!

Deweloperzy ze studia CD Projekt RED ogłosili Cyber-Up Your PC – konkurs, w którym naszym zadaniem jest stworzenie cyberpunkowej obudowy dla peceta naszych marzeń. Jak głosi opis przedsięwzięcia na oficjalnej stronie, mamy dać upust swojej kreatywności i zaprojektować obudowę dla komputera w stylu Cyberpunka 2077. Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, muszą pamiętać o spełnieniu trzech głównych kryteriów. Po pierwsze, co najmniej jeden element projektu musi pochodzić z materiałów z recyklingu lub je zawierać. Po drugie, projekt musi reprezentować jeden ze stylów gry, zawierać logo megakorporacji lub gangu z Cyberpunk 2077 – twórcy opublikowali do tego odpowiednie materiały, które możecie bez problemu pobrać. I wreszcie po trzecie, w Night City bogaci i biedni mieszkają obok siebie — ten kontrast powinien być widoczny w twoim projekcie.

Brzmi dobrze? W takim razie pozostaje wysłać trzy obrazy (przód oraz boki) prezentujące obudowę za pomocą formularza, a czas na składanie zgłoszeń macie do 17 maja bieżącego roku do godziny 15:00 czasu polskiego. Eksperci z jury wybiorą ostatecznie pięć najlepszych projektów spośród wszystkich zaakceptowanych zgłoszeń. Te zostaną następnie zbudowane przez profesjonalnych moderów, zaś ostateczny zwycięzca zostanie wybrany w finale – wówczas dostanie główną nagrodę, a pozostała czwórka otrzyma wyróżnienia.

https://youtu.be/aWbQ5WcB0m4

Nagrodą główną będzie komputer stacjonarny z podzespołami dostarczonymi przez partnera CD Projekt RED, firmę AlienWare, kartą graficzną dostarczoną również przez partnera zespołu, czyli NVIDIĘ, a także słuchawki bezprzewodowe SteelSeries. Jak głosi wiadomość, zwycięzcy zostaną wybrani przez nasze jury na podstawie oceny ich projektów pod kątem prawdopodobieństwa wykonania, kreatywności i wierności stylowi Cyberpunk 2077.

