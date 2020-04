Badacze przedstawili model nałogowego gracza z przyszłości – poznajcie Michaela

News

Maria Wawrzyniak ,

Chociaż strona OnlineCasino.ca to przede wszystkim miejsce z wirtualnymi kasynami, w których można grać na terenie Kanady, tak jakiś czas temu pojawił się tam Michael, Gracz Przyszłości, będący wynikiem badań wspomnianego podmiotu. Chodzi o model nałogowego gracza, który przez 20 lat robił dokładnie to, co myślicie – nałogowo grał. O ile wszyscy wiemy, że zbyt długie siedzenie przy komputerze (zwłaszcza, gdy nie dbamy o swoją postawę i nie robimy regularnych przerw) może mieć bardzo negatywne skutki, tak zarówno wygląd modelu, jak i opisy przypadłości nałogowego grania wzbudziły w internecie sporo kontrowersji wśród użytkowników, którzy Michaela po prostu wyśmiali.

Michael ma mocno przekrwione, podkrążone oczy, zniekształconą czaszkę przez zbyt częste i zbyt długie noszenie słuchawek, a przez nieustanne stukanie palcami w klawiaturę cierpi na onycholizę – chorobę sprawiającą, że płytki paznokcia zaczynają oddzielać się od swojego łożyska. Mężczyzna jest otyły, blady niczym ściana, przesadnie się garbi, ma dziwnie zaokrąglone ramiona i brakuje mu witamin D oraz B-12. Dwadzieścia lat nałogowego grania nie pozostawiło na nim suchej nitki, wpływając nawet na nogi, które są źródłem żylaków oraz wszelkiego rodzaju spuchnięć. OnlineCasino.ca zachęca do robienia regularnych przerw w graniu i zachowaniu odpowiedniego stylu życia – inaczej będziecie jak Michael.

