Microsoft zapowiedziało nową edycją Inside Xbox – będzie dokładne omówienie specyfikacji Xbox Series X i nowe materiały z gier

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnej stronie Xbox Wire pojawiła się dzisiaj wiadomość informująca o powrocie Inside Xbox. Nowy odcinek odbędzie się już jutro, 6 kwietnia o godzinie 23:00 czasu polskiego. Koncern zamierza dokładnie omówić ujawnioną niedawno specyfikację nadchodzącej konsoli nowej generacji, Xboksa Series X oraz zaprezentować nowe materiały z takich gier, jak Grounded, Gears Tactics czy Sea of Thieves. To oczywiście nie wszystko – mamy poznać również nowe produkcje zmierzające do Xbox Game Pass, a także otrzymać kilka niespodzianek, między innymi od ID@Xbox. Wydarzenie ma trwać około czterdziestu minut, a zaraz po nim rozpocznie się pokaz Grounded, w którego trakcie deweloperzy z Xbox Game Studios zamierzają zaprezentować rozgrywkę w kampanii dla pojedynczego gracza.

https://youtu.be/PT2v68q_epk

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis