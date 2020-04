Harry Potter rozpoczął naukę w Minecrafcie – pełna wersja moda Witchcraft and Wizardry zadebiutowała

News

Maria Wawrzyniak ,

Doczekaliśmy się wreszcie premiery pełnej wersji modyfikacji Witchcraft and Wizardry do gry Minecraft.

Pełna wersja modyfikacji Witchcraft and Wizardry, fanowskiego projektu do gry Minecraft na podstawie kultowego cyklu Harry Potter, w końcu zadebiutowała. Modyfikacja została zaprojektowana dla edycji Java Minecrafta, w dodatku zaktualizowanej do wersji 1.13.2 – warto zaznaczyć, że mapa nie działa z takimi wydaniami, jak Bedrock czy PlayStation. Krótko mówiąc, zainteresowani mogą grać na komputerach osobistych z systemami Windows lub Linux, oraz na komputerach Mac.

Pełne wydanie zostało udostępnione w serwisie Planet Minecraft, a konkretną wiadomość możecie znaleźć pod tym adresem – pliki udostępniono za pośrednictwem serwisu Gumroad, gdzie znajdziecie również instalator. Co więcej, modyfikacja Witchcraft and Wizardry jest całkowicie darmowa. Wszyscy, którym projekt wyjątkowo przypadnie do gustu, mogą zdecydować się na dobrowolne wsparcie finansowe autorów za pośrednictwem wspomnianej wcześniej strony. O co w modyfikacji chodzi?

W dużym skrócie: mamy do czynienia z RPG-iem osadzonym w świecie Harry’ego Pottera. Naprawdę. Mnóstwo lokacji wypełnionych po brzegi różnymi zadaniami oraz sekretami, system zaklęć, walka z przeciwnikami, latanie na miotle, szkoła Hogwart, ulica Pokątna w Londynie, wioska Hogsmade, a do tego wszystkiego pełnoprawny tryb fabularny pozwalający stworzyć nam ucznia magicznej szkoły i brać udział w lekcjach oraz wyzwaniach. Brzmi świetnie? Zachęcamy w takim razie do przetestowania!

