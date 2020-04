News

LM ,

Jeszcze w tym tygodniu na rynku pojawi się długo oczekiwana gra Final Fantasy 7 Remake. Tytuł zapowiedziano jeszcze w 2015 roku, by przez długi czas pozostawić fanów z niczym, a gdy ci zdążyli spisać projekt na straty, to Square Enix zapewniło im opad szczęki. Gra przeszła długą drogę, ale jest już o krok od debiutu, a wraz z nim do sieci zaczęły spływać pierwsze recenzje.

Już na wstępie warto zapewnić, że Final Fantasy 7 Remake z pewnością zapewni wiele emocjonujących chwil wszystkim fanom oryginału. W chwili pisania wiadomości dysponujemy dokładnie 64 publikacjami i chociaż pojawiły się także nieco mieszane odczucia, to gra zgarnęła też sporo „dziesiątek”, które zaowocowały średnią na poziomie 87 punktów w Metacritic.

Dziennikarze chwalą odświeżoną oprawę wizualną, podniesione do współczesnych standardów mechaniki oraz na nowo przygotowane przerywniki filmowe i oprawę wizualną. Wszystko wygląda i gra jak należy, ale pojawiły się także głosy krytyki, głównie wśród fanów oryginału.

W nieco mniej przychylnych recenzjach przeczytamy, że Square Enix pocięło historię w niezbyt fortunny sposób. Przez to całe doświadczenie straciło nie tylko na dynamice, ale nie oferuje też tak wielu przełomowych momentów. Dodatkowo niektórzy recenzenci nie odebrali zbyt dobrze zawartości, którą przygotowano już jako uzupełnienie pierwszego epizodu Final Fantasy 7 Remake.

Przykładowe oceny Final Fantasy 7 Remake

USgamer – 3.5/5

– 3.5/5 IGN – 8

– 8 Gamespot – 10

– 10 VGC – 5/5

– 5/5 Game Informer – 88

– 88 EGM – 3/5

– 3/5 RPG Site – 8

– 8 Telegraph – 3/5

– 3/5 Press Start – 9

– 9 Stevivor – 8

– 8 Easy Allies – 9

– 9 Wccftech – 93

Warto wspomnieć, że Final Fantasy 7 Remake to jedynie pierwsza część oryginalnej gry, a kolejne epizody trafią do fanów w kolejnych latach, aczkolwiek nie wiemy, ile ich będzie. Całość rozbudowano o nową zawartość i wydaje się, że to nowinki są najsłabszym ogniwem odnowionego wydania.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 10 kwietnia wyłącznie na PlayStation 4.

https://www.youtube.com/watch?v=ERgrFVhL-n4

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl