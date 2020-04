News

LM ,

Ważne doniesienia dla wszystkich, którzy korzystają z serwerów MMOFPS-a Escape from Tarkov do wspólnych wypadów ze znajomymi. W najnowszym komunikacie studio Battlestate Games ogłosiło wprowadzenie limitu dla serwerów, które od teraz będą wyrzucać z gry graczy ze zbyt wysokim pingiem. Limit serwera ustawiono na pułapie 250 pingu, ale co ważne, gracz nie będzie wykopany z gry od razu po przekroczeniu tej wartości, a dopiero gdy ta utrzyma się przez krótki czas. To pozwoli zapobiec usuwaniu z serwerów graczy z dużymi skokami wydajności sieci.

Co ciekawe, podczas gdy spora grupa graczy cieszy się na wieść o marginalizowaniu liczby teleportujących się po ekranie i laggujących graczy, tak niektórzy z nich ubolewają nad decyzją twórców. Część fanów Escape from Tarkov korzysta z serwerów gry do wspólnej zabawy z graczami z innych zakątków świata. Przez nowe obostrzenia może stać się to niemożliwe.

Wszystkich zaniepokojonych twórcy postanowili uspokoić, zapowiadając monitorowanie sytuacji i w razie konieczności, uruchomienie dodatkowych serwerów. Te mają być usytuowane w taki sposób, by pomóc graczom we wspólnej zabawie, jednocześnie utrzymując ich ping poniżej wspomnianego wcześniej limitu.

Escape from Tarkov zadebiutowało w lipcu 2017 roku w ramach zamkniętej bety na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=a70_QmnjhCU

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl