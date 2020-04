News

LM ,

Wedle najnowszych zapowiedzi Respawn przymierza się do uruchomienia rozgrywki pomiędzy platformami. Jednocześnie już niebawem w Apex Legends pojawi się coś, co ucieszy fanów Titanfall.

Jeśli należycie do grona fanów wydanego w minionym roku battle royale Apex Legends, to mamy coś, co Was zainteresuje. W najnowszych wypowiedziach dla redakcji Game Informera menedżer marki, Dusty Welch, rzucił nieco więcej światła na plany studia Respawn związane z rozgrywką pomiędzy platformami.

Okazuje się, że cross-play jest w centrum uwagi deweloperów, jako że sami lubią po pracy pobawić się wspólnie na serwerach Apex Legends – niekoniecznie korzystając z tej samej platformy sprzętowej. Ekipa nie chce niczego jeszcze obiecywać, ale po cichu możemy liczyć na rozgrywkę pomiędzy posiadaczami PlayStation 4 a Xboksa One. W rozmowach nie wspomniano o połączeniu konsolowych serwerów z pecetowymi i zdaje się, że raczej – z oczywistych przyczyn – do tego nie dojdzie.

Pozostając jeszcze na moment przy planach ekipy, warto wspomnieć, że w niedawnych wypowiedziach Respawn poruszyło także wątek 5. sezonu rozgrywek w Apex Legends. Ten ma obfitować w rozmaite niespodzianki, a z jednej z nich w szczególności ucieszą się miłośnicy serii Titanfall. Na mechy raczej nie mamy co liczyć, ale może przychodzi Wam coś do głowy?

Tymczasem wedle najnowszych zarządzeń w Apex Legends na stałe znajdziemy już możliwość zabawy w duetach. Dodatkowo obie przygotowane na potrzeby Apex Legends mapy – King's Canyon oraz World's Edge stały się częścią jednej z podstawowych rotacji.

Apex Legends dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=dCXOnxM8sdY

