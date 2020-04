News

Tym razem ciekawostka dla fanów sieciowej strzelanki od studia Valve. Okazuje się, że wyemitowany niedawno przez indyjską stację telewizyjną zyskał niemałą popularność, aczkolwiek nie z uwagi na zawarte w nim treści. Wszystko przez to, że stacja Odisha postanowiła wykorzystać w materiale muzykę z gry Counter-Strike: Global Offensive. Gdyby tego było mało, to sam materiał odwoływał się do walki z pandemią, gdzie ubrani w kominiarki funkcjonariusze kontrolowali ulice, a wszystkiemu towarzyszyły przebitki prezentujące wirusa. Cóż, takie połączenie musiało skupić uwagę na CS:GO, idealnie wpisując się w klimat tytułu, chociaż jest dalece wątpliwe, by włodarze stacji mieli to na celu.

Pozostając przy samym Counter-Strike: Global Offensive, to wydaje się, że popularność tytułu wzrosła wprost proporcjonalnie do stale rosnącej liczby aktywnych użytkowników Steam. Platforma Valve chwali się kolejnymi rekordami jednocześnie zalogowanych graczy, jednak miejmy nadzieję, że będzie mogła święcić kolejne tryumfy, gdy zakończy się przymusowa izolacja.

Counter-Strike: Global Offensive dostępne jest na PC za pośrednictwem Steam w modelu free-to-play.

