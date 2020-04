Żart na Prima Aprilis w Minecrafcie spodobał się fanom tak bardzo, że chcą, aby został w grze na zawsze

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Mojang z okazji niedawno obchodzonego Prima Aprilis postanowili wypuścić specjalną aktualizację do gry o nazwie Snapshot 20w14 – patch umożliwia graczom generowanie światów za pomocą… dowolnego tekstu zapisanego w książce. Wystarczy napisać dosłownie cokolwiek i następnie wrzucić książkę do portalu, by na koniec samemu do niego wejść. Wówczas gra przeniesie nas do nowej, unikalnej krainy, która została stworzona wyłącznie na podstawie tego, co znalazło się na wspomnianym wirtualnym papierze. Co więcej, każdym wygenerowanym w ten sposób światem możemy podzielić się z resztą społeczności – wystarczy, że drugi użytkownik zapisze we własnej książce dokładnie to samo, co my napisaliśmy w naszej, słowo w słowo. Brzmi interesująco i nadzwyczaj dobrze? Cóż, tak jest w rzeczywistości.

https://youtu.be/_dWMIPeyXT8

Okazuje się, że pomysł spodobał się społeczności tak bardzo, że coraz więcej fanów apeluje do studia Mojang, aby primaaprilisowy żart pozostał w grze na zawsze. Przykładem takiego apelu jest chociażby wspomniany w tekście magazynu CCN wpis użytkownika o pseudonimie Triple A Frog na Twitterze, który ma już ponad pięć tysięcy polubień. Takich wpisów jest oczywiście więcej, wystarczy nieco poszperać w sieci, aby zobaczyć, jak bardzo graczom podoba się aktualizacja Snapshot 20w13. Jak myślicie – czy twórcy ostatecznie zdecydują się wysłuchać próśb społeczności? Przypomnijmy, że Minecraft zadebiutowało w 2011 roku na pecetach, w ciągu kilku lat od premiery trafiając na większość platform sprzętowych.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis