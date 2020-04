Amazon pracuje nad Project Tempo – własną usługą streamingową gier

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi New York Times, Amazon zamierza rywalizować z Google Stadią oraz GeForce NOW – koncern rozpoczął prace nad Project Tempo, usługą streamingową gier.

Kilka dni temu magazyn New York Times opublikował artykuł (powołując się na materiał pochodzący ze strony Protocol), w którym możemy przeczytać (my z kolei podajemy za serwisem TechRadar), że firma Amazon zamierza rywalizować z takimi usługami, jak GeForce NOW czy Google Stadia, tworząc własną usługę streamingową gier, Project Tempo. Wczesna wersja produktu ma pojawić się jeszcze w bieżącym roku, aczkolwiek według źródeł bliskich Amazonowi, wypuszczenie Project Tempo na rynek może równie dobrze zostać przesunięte na rok 2021, z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Nie zmienia to jednak faktu, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, bowiem Amazon wielokrotnie już udowadniał, że potrafi dotrzymać kroku konkurencji – tym samym Project Tempo, jeśli rzeczywiście powstanie, może mieć realne szanse na znalezienie się na równi z pozostałymi usługami streamingowymi, w szczególności wspomnianymi już GeForce NOW i Google Stadia, a także Microsoft xCloud, aktualnie znajdującym się w fazie testów. Co o tym myślicie?

