Jeśli należycie do grona miłośników studia Riot Games i z uwagą śledzicie najnowsze doniesienia związane ze zmierzającą na rynek strzelanką Valorant, to mamy coś, co Was zainteresuje. Riot Games zdjęło embargo na materiały społeczności promujące i prezentujące grę, więc ta będzie teraz regularnie pojawiać się nie tylko na Twitch.tv, ale też YouTube. Przy okazji do niniejszej wiadomości załączyliśmy dwa z nich – prezentację kompletnej sesji z Valorant oraz obszerną prezentację wszystkich dostępnych w grze postaci wraz z ich unikalnymi zdolnościami.

Co ważne, wszystko wskazuje na to, że konsolowi gracze raczej nie mają co liczyć na szybki debiut gry poza komputerami osobistymi. Podczas specjalnego streamu dowiedzieliśmy się, że Riot Games zainteresowane jest wyłącznie wydaniem gry na PC. Jednocześnie ujawniono, że chętni będą mogli bawić się z pomocą kontrolerów konsoli, ale nie uświadczą przy tym żadnego systemu wspomagającego celowanie.

Valorant trafi na rynek jeszcze w tym roku. Tymczasem warto zgłosić chęć udziału w zamkniętych testach beta gry, których start zaplanowano na 7 kwietnia.

https://www.youtube.com/watch?v=1WRyWYmiMOc&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=-7JhCvmEzaw&feature=emb_title

