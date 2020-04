News

Reżyser The Last of Us Part 2 wyjaśnił, dlaczego Sony podjęło decyzję o przesunięciu niemal ukończonej gry. Tymczasem do sieci wyciekły krótkie materiały wideo z Ellie w roli głownej.

Mamy początek kwietnia i chociaż do ostatniej wskazanej przez Sony daty premiery gry The Last of Us: Part 2 zostały jeszcze prawie 2 miesiące, to już teraz wiemy, że wspomniany termin jest nieaktualny. Przy okazji komunikatu głoszącego obsuwę dowiedzieliśmy się, że Sony napotkało trudności logistyczne w zsynchronizowaniu premiery na wszystkich dedykowanych rynkach. Oczywiście z uwagi na panującą pandemię. Reżyser gry, Neil Druckmann, postanowił rzucić nieco światła na tę sytuację.

W najnowszym odcinku PlayStation Blogcast zdradził, że nawet Naughty Dog chciało, by The Last of Us Part 2 zadebiutowało 29 maja. Twórcy zasugerowali nawet Sony, że warto wydać grę najpierw w ramach cyfrowej dystrybucji, a potem postarać się o dostarczenie pudełek. Sony nie przystało na taki pomysł – firma chce wypuścić grę równocześnie na wszystkich rynkach, gdy nie będzie żadnych przeszkód.

Poza tym Sony zwróciło uwagę, że przedłużająca się kwarantanna skutkuje znacznym obciążeniem sieci, co – w sytuacji, gdyby w maju wciąż trwała – mogłoby uniemożliwić wielu użytkownikom swobodne pobranie tytułu z sieci PlayStation Network. W ten sposób Sony położyłoby jednocześnie zarówno premierę wydań fizycznych, jak i cyfrowych.

W dalszej części wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że gra jest niemal na ukończeniu, a Sony poleciło twórcom, by po przejściu na pracę zdalną postawili zdrowie na szczycie listy priorytetów. Deweloperzy dostali zielone światło, by wziąć wolne, nawet jeśli miałoby to rzutować na wciąż aktualny wtedy termin premiery.

Jednocześnie Druckmann oznajmił, że nie mamy co liczyć na wersję demo. Ta zaprezentowana wcześniej dziennikarzom jest już nieaktualna, a przygotowanie nowej wymagałoby czasu, który Naughty Dog woli poświęcić na kolejne testy i wyłapywanie ewentualnych błędów.

Na pocieszenie dwa materiały z wczesnej wersji The Last of Us: Part 2, które wyciekły do sieci. Tytuł zmierza na PlayStation 4, ale jeszcze bez konkretnej daty premiery. Jednocześnie możemy być pewni, że przedłużająca się pandemia sprawi, że Ghost of Tshushima podzieli los przygód Ellie i Joela.

https://www.youtube.com/watch?v=pROshhP2CjA

https://www.youtube.com/watch?v=iCVYzLz6mGk

