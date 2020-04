News

LM ,

Niezależne studio Inkle, które możecie kojarzyć za sprawą udanej przygodowej gry 80 Days, podzieliło się z nami szczegółami swojego najnowszego projektu. W produkcji jest właśnie ciekawe połączenie strategii i przygodówki z elementami RPG w klimacie Legend arturiańskich – poznajcie Pendragon. Tytuł zmierza na komputery osobiste i zgodnie z deklaracjami twórców, ukaże się na Steam jeszcze tego lata.



Akcja Pendragon przeniesie nad do roku 673, gdy po upadku Camelot rycerze Okrągłego Stołu po raz ostatni muszą połączyć siły, by uchronić Króla Artura przed czyhającym nań przeznaczeniem. Technicznie mamy tu ujętą w ciekawej stylistyce strategię turową, która obok unikalnych mechanik i elementów zaczerpniętych z gatunku RPG zaoferuje nam dynamiczny system generowania kolejnych przygód. Ten ma zagwarantować, iż każda sesja z grą Pendragon będzie wyjątkowa.



Projekt powstaje oczywiście po dyktando limitowanego budżetu, ale Inkle udowodniło już przy okazji 80 Days, że potrafi wycisnąć maksimum jakości z każdego wydanego centa. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały, a gdy pojawią się nowe informacje i data premiery, to z pewnością się o tym dowiecie.

gallery:13783

https://www.youtube.com/watch?v=ZXueCoW9NVI&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl