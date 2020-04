Wiemy, kiedy wystartuje trzeci sezon rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare!

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Infinity Ward potwierdzili dziś na oficjalnym profilu marki Call of Duty na Twitterze datę rozpoczęcia trzeciego sezonu rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare. Do niedawna większość graczy myślała, że stanie się to we wtorek, jednak twórcy ostatecznie ogłosili, że nowy sezon rozpocznie się w środę 8 kwietnia. Do wpisu załączono również grafikę promującą, na której możemy zobaczyć nowych Operatorów dla trybu wieloosobowego, razem z Ghostem z sezonu drugiego – co ciekawe, gracze zauważyli, że jednym z krajobrazów przedstawionych w tle najprawdopodobniej jest mapa Backlot z Call of Duty 4.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1246105185006399490?s=20

Na samym przodzie mamy oczywiście Alexa z kampanii Modern Warfare, tyle że tym razem posiada on protezę. Z racji spoilerów zachowamy jednak szczegóły – większość z Was zapewne i tak wie, o co dokładnie chodzi. Niemniej jednak, podsumowując – gracze Call of Duty: Modern Warfare rozpoczną zmagania w nowym sezonie już w środę! Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.