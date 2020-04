News

Tym razem coś dla fanów naprawdę długich sesji w grach sieciowych. Po niemal 6 latach procesu deweloperskiego zlokalizowane w Islandii studio Solid Clouds uruchomiło otwarte testy beta swojego MMORTS-a zatytułowanego Starborne. Podczas zabawy przeniesiemy się na gigantyczną mapę, by wraz z tysiącami innych graczy wziąć udział w kampanii mającej na celu podbój galaktyki. Wystarczy wspomnieć, że Solid Clouds zrzesza twórców EVE Online, by nieco lepiej zarysować Wam sytuację. Zainteresowanych akcją odsyłamy pod ten adres. Kto wie, może do czasu zakończenia kwarantanny uda Wam się założyć kolonię w odległej galaktyce.



Na potrzeby otwartej bety sieciowej strategii w Starborne pojawiła się zupełnie nowa mapa. Ta oferuje bagatela ponad 825 hexów i zapewnia strefy bezpieczeństwa dla początkujących graczy, które obfitują w rozmaite surowce, niezbędne dla rozpoczęcia przygody. Przy okazji w grze otwarto trzy drogi do osiągnięcia zwycięstwa – podbój militarny, potęga gospodarcza i utrzymanie kontroli nad największą powierzchnią mapy. Wszystko to ma zachęcić graczy, by wchodzili w zakulisowe układy i kombinowali na boku z innymi uczestnikami kampanii.



Takie Civilization, ale z tysiącami uczestników, kilometrami mapy i setkami godzin na ukończenie kampanii. Rzućcie okiem na poniższy zwiastun.

https://www.youtube.com/watch?v=QXFpRr1CmDw&feature=emb_title

