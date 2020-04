News

gram.pl ,

Już jakiś czas temu informowaliśmy was o rozpoczęciu naszej współpracy z Superbuzz! Mogliście zapoznać się z kilkoma tekstami na temat legendarnych Gundamów, jak również możecie brać udział w naszym konkursie, w którym do zgarnięcia zestawy gadżetów Paladone oraz miejsce na łamach serwisu gram.pl.

Obiecaliśmy również, że pojawią się oferty specjalne… i słowa dotrzymujemy! ;)

Od dziś w sklepie Sferis znajdziecie produkty z oferty Paladone wybrane specjalnie przez redakcję gram.pl w wyjątkowej cenie tylko dla naszych czytelników! To świetny moment na to, aby zaopatrzyć się w ciekawe geekowskie gadżety lub sprawić swoim najbliższym świetne prezenty na przeróżne okazje, nie tylko od święta. Sprawdźcie koniecznie to, co przygotowaliśmy dla Was i koniecznie pochwalcie się, co wybraliście dla siebie.