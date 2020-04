Need for Speed: Most Wanted przeniesione do rzeczywistości przez jednego z fanów!

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeden z fanów postanowił przenieść rozgrywkę z Need for Speed: Most Wanted do… rzeczywistości. I trzeba przyznać, że wygląda to kapitalnie.

Użytkownik o pseudonimie Chekunov_v (tak nazywa się na Instagramie) przed końcem marca na swoim kanale na YouTubie opublikował ciekawy filmik, w którym postanowił zaprezentować, jak wyglądałaby rozgrywka z Need for Speed: Wanted w… świecie rzeczywistym. Materiał naprawdę wiernie odtwarza poszczególne tryby: swobodnej jazdy, prawdziwego wyścigu z pierwszego zdarzenia, a nawet pościgu policyjnego. Twórca usiadł za kierownicą BMW M3 GTR o dokładnie takim samym malowaniu, w którym mogliśmy je zobaczyć w Need for Speed: Wanted. Całość została ukazana z kamery znajdującej się za pojazdem oraz uzupełniona o elementy interfejsu użytkownika pochodzącego z gry – dzięki temu wygląda to naprawdę niesamowicie. Co ciekawe, to nie pierwszy tego typu film, który ukazał się na kanale użytkownika Chekunov_v. Poniżej znajdziecie również poprzednie, tyle że już nieco starsze.

https://youtu.be/moiPUk3dZAY

https://www.youtube.com/watch?v=_V1URhdh8mI

https://www.youtube.com/watch?v=YbO3JcY2Cs8

