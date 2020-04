Kolejna świetna gra (idealna na weekendową nudę) za darmo do odebrania w sklepie GOG!

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj do niedzieli do godziny 15:00 polskiego czasu możecie zgarnąć całkowicie za darmo Symmetry, dwuwymiarowy survival z elementami przygodówki od polskiego studia Sleepless Clinic. Nie jest to wprawdzie wielki tytuł na długie godziny, aczkolwiek idealny na spędzenie odrobiny weekendowego czasu na eksploracji niezwykle ładnego dla oka świata, gdzie jako grupa badawcza rozbiliśmy się na lodowej planecie i musimy przetrwać oraz naprawić statek, aby wrócić do domu. Aby odebrać Symmetry i dodać ją do swojej biblioteki, wystarczy wejść na stronę produktu w sklepie GOG, po czym kliknąć przycisk zdobądź za darmo. Przypominamy jednak, że oferta jest ograniczona czasowo!

