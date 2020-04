News

Jeśli w ostatnich dniach nie logowaliście się do Battlefield 5, to czeka tam na Was niespodzianka od twórców.

Niezależnie od tego, czy DICE postanowiło wesprzeć nasze zmagania w czasie kwarantanny czy zwyczajnie próbuje przypomnieć, że premiera Call of Duty: Warzone nie usunęła Battlefield 5 z sieci, mamy okazję zgarnąć mały bonus za samo logowanie na serwery. Wypada wspomnieć, że nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jeśli po polach bitew II wojny światowej chętnie poruszacie się na pokładzie czołgu, to zapewne prezent Was ucieszy.



Jeśli jeszcze dziś zalogujecie się na serwerach Battlefiled 5, to gra automatycznie doliczy do Waszej kasy kompanii sumkę 1500 monet. Niby nic, ale skoro za darmo, to czemu nie skorzystać. Jednocześnie każdy, kto dołączy do zabawy w BF5 w najbliższą sobotę lub niedzielę, może liczyć na skórkę dla brytyjskiego czołgu Valentine MK VIII.



Battlefield 5 dostępne jest na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Także w najniższych progach ofert Origin Access i EA Access.

