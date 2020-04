News

NIS America pokusiło się o oficjalną zapowiedź najnowszej i zdaje się ostatniej odsłony serii japońskich RPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel. Na oficjalnym kanale firmy opublikowano pierwszy zwiastun gry Trails of Cold Steel IV, informując jednocześnie, że ta pojawi się jesienią tego roku na konsolach PlayStation 4, a w 2021 roku ukaże się również na PC i Nintendo Switch.



W opisie materiału czytamy, że zbliża się koniec sagi The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel i gdy świat stoi na krawędzi wojny, bohaterowie z każdego jego zakątka muszą połączyć siły w walce o lepszą przyszłość. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że tytuł zaoferuje zarówno klasyczny, jak i udoskonalony system walki, a także dostęp do wielu potężnych zdolności i umiejętności. Produkcją gry zajmie się Nihon Falcom.



Przypomnijmy, że NIS America już po raz drugi porusza temat gry – pierwsze zapowiedzi czwartej odsłony cyklu pojawiły się jeszcze w 2017 roku.

