Jeśli należycie do grona fanów polskiej sceny muzycznej, to z pewnością zainteresuje Was nowy projekt, który promuje popularny raper „Słoń”. Wedle jego wcześniejszych zapowiedzi już 14 kwietnia na platformie Wspieram.to rozpocznie się zbiórka środków na produkcję jego gry – MEAT.



MEAT to utrzymane w stylistyce retro RPG z elementami horroru i science-fiction. Akcja gry nawiąże do ery gorączki złota w Ameryce i chociaż początkowo tytuł będzie skierowany do pojedynczego gracza, to może wyewoluować także w sieciowe MMORPG. Całość ma zapewnić angażującą opowieść i klimat rodem ze staroszkolnych gier z lat 90. XX wieku.



Osoby, które zdecydują się wesprzeć projekt finansowo, mogą liczyć na specjalne nagrody:

Grę M.E.A.T. w wydaniu pudełkowym z niespodzianką od SŁOŃ WSRH D666a lub w wersji cyforwej

Ilustrowaną książkę, stanowiącą wprowadzenie do fabuły i świata gry

Ubrania i gadżety nawiązujące do gry M.E.A.T.

Specjalne nagrody od Słonia

Wycieczkę do Kanady tropem bohaterów gry z twórcami tytułu

Pakiet tapet i plakatów w klimacie gry

Zbiórka zacznie się w połowie kwietnia i wtedy powinniśmy mieć już pierwsze prezentacje tytułu. To jak, czekacie na szatańskie wersety Słonia?

https://www.youtube.com/watch?v=nNdamBOgXJg&feature=emb_title

