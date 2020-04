YouTube zamierza rywalizować z popularnym TikTokiem

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jak donoszą najnowsze raporty, które właśnie dosłownie zalały internet (podajemy za serwisem The Verge, ale informacje na ten temat znajdziecie również na stronach Daily Mail, CNET czy Engadget) – firma Google zabrała się za tworzenie usługi Shorts do aplikacji YouTube, która ma być konkurencją dla niezwykle popularnego dziś TikToka. Głównym jego założeniem jest tworzenie bardzo krótkich filmików z podkładem muzycznym w tle, które następnie w miażdżącej większości przypadków albo stają się trendem, albo memem, albo… No, wiecie, o co chodzi. A jeśli ktoś z Was pamięta jeszcze popularnego niegdyś Vine’a, to najprościej stwierdzić, że społeczność TikToka w dużej mierze potraktowała aplikację właśnie jak Vine’a, zajmując się głównie tworzeniem memów. Tak czy siak, główny haczyk tkwi w tym, że obecnie TikTok cieszy się ogromną popularnością, a w ciągu dwóch ostatnich lat zaliczył jej wzrost na poziomie aż 125 procent. Nic więc dziwnego, że Google postanowiło też spróbować.

Niedawno na Twitterze pojawiła się wieść o rozmowie Dylana Byersa, pracującego dla NBC News, z CEO YouTube, czyli Susan Wojcicki. Mężczyzna przyznaje, że rozmawiali z Wojcicki o TikToku w podcaście, który pojawi się jeszcze w tym miesiącu i tym samym potwierdzi wiadomości na temat Shorts. Gigant z Mountain View zamierza zaoferować nam muzykę, do której licencje będzie posiadać YouTube Music – na ten moment to w gruncie rzeczy wszystko, co wiemy.

